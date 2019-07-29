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У Зеленского планируют расширить число получателей субсидий

Новости » Политика    29.07.2019 - 10:29
У Зеленского планируют расширить число получателей субсидий
Фото: Андрей Герус (Виталий Носач/РБК-Украина)

У Зеленского прогнозируют расширение на один миллион семей

Представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус заявил о планах Офиса президента расширить число получателей субсидий. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

В частности, планируется увеличить число пенсионеров, которые будут получать субсидии.

"Но что мы точно можем делать, и это не зависит от цены газа - это субсидии. Некоторые домохозяйства, которые должны были бы пользоваться субсидиями, потому что они бедные, потеряли на них право. Мы анализируем, как можно изменить критерии для того, чтобы люди, которые действительно нуждаются в помощи, смогли получать субсидии. По моим оценкам, речь где-то о дополнительном одном миллионе семей, которым также может предоставляться адресная помощь. Среди этого миллиона, думаю, в значительной степени будут пенсионеры, которым больше 70 лет, потому что это незащищенная категория", - рассказал представитель Зеленского в Кабмине.

Напомним, Пенсионный фонд Украины 25 июля завершил финансирование пенсий за июль и жилищных субсидий за июнь 2019 года. Так, на пенсии за июль направлено 35 млрд гривен, на жилищные субсидии за июнь - 182,4 млн гривен.

Как писало РБК-Украина ранее, субсидии для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг в июне 2019 года получали 2061,1 тыс. домохозяйств, что значительно больше, чем в мае - 1511,7 тыс. домохозяйств.

Добавим, с 1 марта 2019 года субсидии начали выплачивать деньгами. Пенсионеры получают деньги для оплаты коммунальных платежей за февраль вместе с пенсией. Пенсионеры среди субсидиантов составляют около 75%. Все остальные граждане могут получить субсидии в Ощадбанке.

ПФУ увеличил выплату пенсий и субсидий В Украине увеличилось количество получателей субсидий
Новости Украины субсидииАндрей Герус
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