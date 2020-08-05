В Украине изменили методику определения среднерыночной стоимости автомобиля

Сегодня, 5 июля, Кабинет министров Украины внес поправки в методику определения среднерыночной стоимости автомобиля. Теперь объем цилиндров двигателя будет определяться и в литрах, и в кубических сантиметрах.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончарук, который присутствовал на заседании правительства.

До этого Винницкий окружной суд в своем решении постановил, что нужно нормировать практику оценки автомобиля для его налогообложения. Стоимость налогообложения должна быть четкой, а все споры в этом случае должны решаться в пользу налогоплательщика, а не государства.

Ранее Минэкономики рассчитывало стоимость автомобиля исходя из того, что большинство дилеров, поставляющих автомобили и отмечают их стоимость через показатель объема цилиндра двигателя в литрах с округлением до первой цифры после запятой.

Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в Налоговый кодекс, который увеличивает налог на продажу автомобилей.