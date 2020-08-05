В Україні змінили методику визначення середньоринкової вартості автомобіля

Сьогодні, 5 липня, Кабінет міністрів України вніс поправки до методики визначення середньоринкової вартості автомобіля. Тепер об’єм циліндрів двигуна буде визначатись і у літрах, і у кубічних сантиметрах.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі нардеп Олексій Гончарук, який присутній на засіданні уряду.

До цього Вінницький окружний суд у своєму рішенні постановив, що потрібно унормувати практику оцінки автомобіля для його оподаткування. Вартість оподаткування має бути чіткою, а всі суперечки в цьому разі мають вирішуватись на користь платника податків, а не держави.

Раніше Мінекономіки розраховувало вартість автомобіля виходячи з того, що більшість дилерів постачають автомобілі і зазначають їх вартість через показник об’єму циліндра двигуна у літрах з округленням до першої цифри після коми.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський підписав закон про зміни до Податкового кодексу, який збільшує податок на продаж автівок.