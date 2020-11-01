В Украине изменилась процедура выдачи электронных виз

С 1 ноября 2020 года украинские электронные визы (e-visa) будут оформляться по новой процедуре. Правительство одобрило соответствующую инициативу еще 19 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Среди основных нововведений:

заявитель сможет выбрать желаемую процедуру оформления е-визы: обычный или срочный порядок (с удвоением тарифной ставки в случае срочной процедуры);

е-визы будут выдаваться значительно быстрее: срочное оформление е-визы будет занимать только 1 рабочий день, а обычная процедура рассмотрения составит 3 рабочих дня (до этого срок рассмотрения визовых ходатайств составил 9 дней);

в дополнение к существующей разовой е-визы появится новый тип виз: е-виза для двукратного въезда;

дифференцированные тарифные ставки консульского сбора существенно снижаются: вместо 85 долларов за оформление однократной е-визы, теперь консульский сбор за разовую е-визу составит 20 долларов, за двукратную - 30 долларов.

Напомним, что с 2018 года стартовало онлайн оформление иностранцам электронных виз (е-виза) для въезда в Украину с деловой или туристической целью. Граждане 46 стран могут оформить визу в Украину, не выходя из дома.

Отметим, ранее в МИД назвали страны-лидеры по оформлению электронных виз в Украину.