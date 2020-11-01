В Україні змінилася процедура видачі електронних віз

З 1 листопада 2020 року українські електронні візи (e-visa) будуть оформлятися за новою процедурою. Уряд схвалив відповідну ініціативу ще 19 серпня.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Серед основних нововведень:

заявник зможе вибрати бажану процедуру оформлення е-візи: звичайний або терміновий порядок (з подвоєнням тарифної ставки в разі термінової процедури);

е-візи будуть видаватися значно швидше: термінове оформлення е-візи буде займати лише 1 робочий день, а звичайна процедура розгляду становитиме 3 робочих дні (до цього термін розгляду візових клопотань склав 9 днів);

на додаток до існуючої разової е-візи з'явиться новий тип віз: е-віза для двократного в'їзду;

диференційовані тарифні ставки консульського збору істотно знижуються: замість 85 доларів за оформлення одноразової е-візи, тепер консульський збір за одноразову е-візу складе 20 доларів, за дворазову - 30 доларів.

Нагадаємо, що з 2018 року стартувало онлайн оформлення іноземцям електронних віз (е-віза) для в'їзду в Україну з діловою або туристичною метою. Громадяни 46 країн можуть оформити візу в Україну, не виходячи з дому.

Зазначимо, раніше в МЗС назвали країни-лідери з оформлення електронних віз в Україну.