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В Украине в июне начнут тестировать электронные больничные

Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине с 1 июня должно начаться внедрение электронных больничных в пилотной форме. Тестирование е-больничных будут проводить в 200 больницах по Украине.

Об этом шла речь на совещании в офисе президента, передает пресс-служба главы государства.

Во время совещания с участием президента рассказали, что в полном объеме электронные больничные должны заработать с 1 сентября 2021 года.

Как ранее заявляли в Министерстве здравоохранения, изначально электронные больничные будут действовать параллельно с бумажным документом. В ведомстве поясняли, что е-больничный смогут получить пациенты, которые есть в электронной системе здравоохранения.

Напомним, в конце марта в МОЗ заявляли, что электронный больничный в Украине заработает уже в ближайшее время.

Добавим, недавно президент Владимир Зеленский подписал закон, который вернул украинцам право брать больничные. Больничные были отменены из-за законодательной коллизии.

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