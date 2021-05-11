В Украине в июне начнут тестировать электронные больничные

В Украине с 1 июня должно начаться внедрение электронных больничных в пилотной форме. Тестирование е-больничных будут проводить в 200 больницах по Украине.

Об этом шла речь на совещании в офисе президента, передает пресс-служба главы государства .

Во время совещания с участием президента рассказали, что в полном объеме электронные больничные должны заработать с 1 сентября 2021 года.

Как ранее заявляли в Министерстве здравоохранения, изначально электронные больничные будут действовать параллельно с бумажным документом. В ведомстве поясняли, что е-больничный смогут получить пациенты, которые есть в электронной системе здравоохранения.