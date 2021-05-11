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В Україні в червні почнуть тестувати електронні лікарняні

Автор: Дмитро Левицький

В Україні з 1 червня має розпочатися впровадження електронних лікарняних у пілотному формі. Тестування е-лікарняних будуть проводити у 200 лікарнях по Україні.

Про це йшлося на нараді в Офісі президента, передає прес-служба глави держави.

Під час наради за участі президента розповіли, що у повному обсязі електронні лікарняні мають запрацювати з 1 вересня 2021 року.

Як раніше заявляли у Міністерстві охорони здоров'я, спочатку електронні лікарняні будуть діяти паралельно з паперовим документом. У відомстві пояснювали, що е-лікарняний зможуть отримати пацієнти, які є в електронній системі охорони здоров'я.

Нагадаємо, наприкінці березня у МОЗ заявляли, що електронний лікарняний в Україні запрацює вже найближчим часом.

Додамо, нещодавно президент Володимир Зеленський підписав закон, який повернув українцям право брати лікарняні. Лікарняні були скасовані через законодавчу колізію.

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