В Україні в червні почнуть тестувати електронні лікарняні

В Україні з 1 червня має розпочатися впровадження електронних лікарняних у пілотному формі. Тестування е-лікарняних будуть проводити у 200 лікарнях по Україні.

Про це йшлося на нараді в Офісі президента, передає прес-служба глави держави .

Під час наради за участі президента розповіли, що у повному обсязі електронні лікарняні мають запрацювати з 1 вересня 2021 року.

Як раніше заявляли у Міністерстві охорони здоров'я, спочатку електронні лікарняні будуть діяти паралельно з паперовим документом. У відомстві пояснювали, що е-лікарняний зможуть отримати пацієнти, які є в електронній системі охорони здоров'я.