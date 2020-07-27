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В Украине в июле утонули более 200 человек

Украина, Понедельник 27 июля 2020 10:41
В Украине в июле утонули более 200 человек
Фото: человек тонет (unsplash.com)
Автор: Юлия Струк

Из них - 22 ребенка

В Украине на водоемах погибли более 200 человек. Спасатели призывают соблюдать правила безопасности во время купания в водоемах.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 27 июля, на водных объектах Украины с начала месяца погибли более 200 человек, из них 22 ребенка", - указано в сообщении.

Кроме того, по данным спасателей, в течение недели на водных объектах погибло 51 человек.

В ДСНС отмечают, что в летний период традиционно значительно возрастает количество трагических случаев на водоемах. В ведомстве обращают внимание, что безопасными являются только проверенные пляжи и водоемы, в которых обследовано дно и есть спасательный пост.
"Уважаемые граждане! В большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности, поэтому, отправляясь в водоемы, будьте крайне осмотрительны и ответственные!" - призывают спасатели.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине с начала лета до начала июля на водоемах утонула 291 человек, а подавляющее большинство случаев произошло из-за грубых нарушений правил безопасности.

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