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В Україні у липні потонули понад 200 осіб

Україна, Понеділок 27 липня 2020 10:41
В Україні у липні потонули понад 200 осіб
Фото: людина тоне (unsplash.com)
Автор: Юлія Струк

З них - 22 дитини

В Україні на водоймах загинули понад 200 осіб. Рятувальники закликають дотримуватися правил безпеки під час купання у водоймах.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 27 липня, на водних об’єктах України від початку місяця загинули більше 200 осіб, з них 22 дитини", - вказано у повідомленні.

Крім того, за даними рятувальників, протягом тижня на водних об’єктах загинула 51 особа.

У ДСНС зазначають, що у літній період традиційно значно зростає кількість трагічних випадків на водоймах. У відомстві звертають увагу, що безпечними є тільки перевірені пляжі та водойми, в яких обстежене дно та є рятувальний пост.

"Шановні громадяни! У більшості випадків люди гинуть на воді через власну необережність, тож, вирушаючи до водойм, будьте вкрай обачні та відповідальні!" - закликають рятувальники.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні з початку літа до початку липня на водоймах потонула 291 людина, а переважна більшість випадків сталося через грубі порушення правил безпеки.

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