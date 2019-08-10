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Украинские военные примут участие в многонациональных учениях в Германии

Новости » Общество    10.08.2019 - 13:23
Украинские военные примут участие в многонациональных учениях в Германии
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Участие в учениях примут военнослужащие из 21 страны

Украинские военные примут участие в многонациональных учениях Combined Resolve-12 в Германии. Об этом сообщило управление по связям с общественностью Вооруженных сил Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, в настоящее время сводное подразделение ВСУ прибыло на базу Многонационального межвидового центра по поддержанию боеготовности в город Гоенфельс.

"В этом году представители Вооруженных сил Украины примут участие в учениях в составе основных многонациональных сил BLUFOR, в обозначении сил противника OPFOR, а также в штабах батальона, бригады и дивизии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в состав многонациональных сил войдет механизированная рота 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". В целом, участие в учениях примут военнослужащие из 21 страны.

Напомним, в июле в Украине прошли военные учения Sea Breeze 2019, участие в которых приняли военнослужащих стран-участниц НАТО. В ходе учений Российская Федерация осуществила провокацию - российский корабль без разрешения вошел в закрытый для мореплавания район.

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