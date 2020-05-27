В Украине испытали новый артиллерийский катер

Фото: новый артиллерийский катер mil.gov.ua)

В ходе поставленных задач, военнослужащие проверили технические возможности катера

Военно-морские силы Украины опробовали новый артиллерийский катер. Во время отработки ряда задач, были проверены его технические способности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, в ВМС Украины проверили технические возможности одного из новых артиллерийских катеров в море. Так, в ходе поставленных задач, военнослужащие испытали автоматическую систему защиты от наведения оружия противника.

Как отмечается, сложное современное оборудование позволяет защитить экипаж и корпус катера с помощью "тепловых ловушек", которые срабатывают в автоматическом режиме, в случае облучения объекта. Эта система подобна системам защиты самолетов.

Кроме того, был проверен такой способ защиты как задымление. Его используют для того, чтобы спасти катер от лазерного наведения. Площадь, которую покрывает дымовая завеса, позволяет не только исключить прицеливания, но и полностью скрыть визуально, на некоторое время, точное местоположение катера.

Фото: испытания артиллерийского катера

Напомним, в Черниговской области прошли испытания легкого переносного ракетного комплекса "Корсар" с усовершенствованным прицелом, который способен поразить любую бронированную цель на расстоянии 2,5 километров.

РБК-Украина ранее сообщало, что в начале мая украинские военные провели испытания модернизированного танка Т72.

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Автор: Андрей Козловский