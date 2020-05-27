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В Україні випробували новий артилерійський катер

Новини » Суспільство     27.05.2020 - 15:23
В Україні випробували новий артилерійський катер
Фото: новий артилерійський катер (mil.gov.ua)

У ході поставлених завдань, військовослужбовці перевірили технічні спроможності катера

Військово-морські сили України випробували новий артилерійський катер. Під час відпрацювань низки завдань, були перевірені його технічні спроможності.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, у ВМС України перевірили технічні спроможності одного з нових артилерійських катерів у морі. Так, у ході поставлених завдань, військовослужбовці випробували автоматичну систему захисту від наведення зброї супротивника.

Як зазначається, складне сучасне обладнання дозволяє захистити екіпаж та корпус катера за допомогою "теплових пасток", які спрацьовують в автоматичному режимі, в разі опромінення об’єкта. Ця система подібна до систем захисту літаків.

Крім того, був перевірений такий спосіб захисту як задимлення. Його використовують для того, щоб врятувати катер від лазерного наведення. Площа, яку покриває димова завіса, дозволяє не лише унеможливити прицілювання, а й повністю приховати візуально, на деякий час, точне місце розташування катера.

Фото: випробовування артилерійського катера

Нагадаємо, в Чернігівській області пройшли випробування легкого переносного ракетного комплексу "Корсар" з удосконаленим прицілом, який здатний вразити будь-яку броньовану ціль на відстані 2,5 кілометрів.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що на початку травня українські військові провели випробування модернізованого танка Т72.

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Автор: Андрій Козловський

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