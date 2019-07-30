ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине исчезнут пункты приема наличных

Новости » Общество    30.07.2019 - 12:17
В Украине исчезнут пункты приема наличных
Фото: здание Нацбанка (РБК-Украина)

"Пункты приема наличных" переименуют

Национальный банк решил изменить понятие "Пункты приема наличных" на "Пункты оказания финансовых услуг". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Нацбанка.

Во многом формальное изменение призвано уточнить суть деятельности финкомпаний, коммерческих агентов банков и почтовых операторов, которые имеют разрешение от регулятора принимать деньги у людей для их дальнейшего перевода, поясняют в пресс-службе ведомства. Ведь на деле такие структуры принимают не только наличные, но и безналичные платежи от украинцев.

Соответствующие изменения закреплены постановлением №98 от 22 июля 2019 года, которое вступает в силу 30 июля. 

Тем же документом Нацбанк внес в перечень юрлиц, которые могут принимать платежи у людей с целью дальнейшего их перевода, почтовых операторов. Разумеется, при условии, что они предварительно получат лицензию регулятора на перевод гривневых средств без открытия счета.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины с 25 октября вводит в обращение банкноту самого высокого номинала - 1000 гривен. В последний раз НБУ вводил в обращение новый номинал 13 лет назад в 2006 году. Это была банкнота номиналом 500 гривен. Тогда среднемесячная заработная плата составляла около 1 000 гривен и разменивалась двумя банкнотами самого высокого номинала.

 

НБУ снова понизил курс золота Нацбанк существенно понизил курс евро
Новости Украины Национальный банк Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь