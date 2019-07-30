В Украине исчезнут пункты приема наличных

Фото: здание Нацбанка (РБК-Украина)

"Пункты приема наличных" переименуют

Национальный банк решил изменить понятие "Пункты приема наличных" на "Пункты оказания финансовых услуг". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Нацбанка.

Во многом формальное изменение призвано уточнить суть деятельности финкомпаний, коммерческих агентов банков и почтовых операторов, которые имеют разрешение от регулятора принимать деньги у людей для их дальнейшего перевода, поясняют в пресс-службе ведомства. Ведь на деле такие структуры принимают не только наличные, но и безналичные платежи от украинцев.

Соответствующие изменения закреплены постановлением №98 от 22 июля 2019 года, которое вступает в силу 30 июля.

Тем же документом Нацбанк внес в перечень юрлиц, которые могут принимать платежи у людей с целью дальнейшего их перевода, почтовых операторов. Разумеется, при условии, что они предварительно получат лицензию регулятора на перевод гривневых средств без открытия счета.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины с 25 октября вводит в обращение банкноту самого высокого номинала - 1000 гривен. В последний раз НБУ вводил в обращение новый номинал 13 лет назад в 2006 году. Это была банкнота номиналом 500 гривен. Тогда среднемесячная заработная плата составляла около 1 000 гривен и разменивалась двумя банкнотами самого высокого номинала.