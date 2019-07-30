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В Україні зникнуть пункти прийому готівки

Новини » Суспільство    30.07.2019 - 12:17
В Україні зникнуть пункти прийому готівки
Фото: будівля Нацбанку (РБК-Україна)

"Пункти прийому готівки" перейменують

Національний банк вирішив змінити поняття "Пункти прийому готівки" на "Пункти надання фінансових послуг". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Нацбанку.

У чому формальна зміна покликана уточнити суть діяльності фінкомпаній, комерційних агентів банків та поштових операторів, які мають дозвіл від регулятора брати гроші у людей для їх подальшого переказу, пояснюють у прес-службі відомства. Адже насправді такі структури приймають не тільки готівку, але й безготівкові платежі від українців.

Відповідні зміни закріплені постановою №98 від 22 липня 2019 року, яка набирає чинності 30 липня.

Тим же документом Нацбанк вніс у перелік юросіб, які можуть приймати платежі у людей з метою подальшого їх переказу, поштових операторів. Зрозуміло, за умови, що вони попередньо отримають ліцензію регулятора на переведення гривневих коштів без відкриття рахунку.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України з 25 жовтня вводить в обіг банкноту найвищого номіналу - 1000 гривень. В останній раз НБУ вводив в обіг новий номінал 13 років тому в 2006 році. Це була банкнота номіналом 500 гривень. Тоді середньомісячна заробітна плата становила близько 1 000 гривень і розмінювалась двома банкнотами найвищого номіналу.

 

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