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В Украине инициировали проверку списка жертв в Еленовке, обнародованного РФ: что известно

Фото: в Украине инициировали проверку списка жертв в Еленовке (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне выложили список фамилий раненых и погибших в результате теракта против украинских пленных в колонии оккупированной Еленовки Донецкой области. В "Азове" проверяют его подлинность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Патронатной службы полка.

"Информируем: сейчас мы - Патронатная служба "Азова" - не можем подтвердить или опровергнуть эти сообщения и проверяем их на достоверность", - говорится в сообщении.

В Патронатной службе подчеркивают, что имена раненых и погибших в Еленовке сообщают семьям в индивидуальном порядке.

"Ни один украинский или международный институт не может подтвердить или опровергнуть списки, размещенные в российских СМИ", - добавили в "Азове".

К тому же, уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона заявил информацию о списках погибших и раненых в Еленовке.

"Я запросил информацию. Я знаю, что у российской стороны есть списки, но мы их не получали", - сказал он.

Он добавил, что запросил информацию о погибших и раненых в МККК, но система работает таким образом, что данные о погибших предоставляются непосредственно родственникам.

Кроме того, по его словам, данные о погибших и раненых примерно совпадают с теми, что заявила Россия.

Что известно о теракте в Еленовке

29 июля оккупанты убили около 40 и ранили около 130 украинских пленных, чтобы скрыть издевательства над ними. В России же заявили, что якобы ВСУ с HIMARS нанесли удар по колонии в оккупированной Еленовке, где содержались пленные украинские военные, в том числе из состава полка "Азов". В Генштабе ВСУ завили, что Россия умышленно нанесла удар по колонии в населенном пункте Еленовка Донецкой области, где в тот момент содержались украинские пленные, что привело к многочисленным жертвам. Позже стало известно, что российские оккупанты заранее планировали обстрел колонии в Еленовке Донецкой области. Факт массового убийства украинцев в колонии, который был спланирован, подтвердил перехват разговора оккупантов.

Как сообщалось, в "Азове" устанавливают данные погибших украинских пленных, которые находились в бараке колонии в Еленовке, который был обстрелян российской стороной.

Детальнее о трагедии в колонии Еленовки - в материале РБК-Украина.

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