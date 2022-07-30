В Украине инициировали проверку списка жертв в Еленовке, обнародованного РФ: что известно

"Информируем: сейчас мы - Патронатная служба "Азова" - не можем подтвердить или опровергнуть эти сообщения и проверяем их на достоверность", - говорится в сообщении.

В Патронатной службе подчеркивают, что имена раненых и погибших в Еленовке сообщают семьям в индивидуальном порядке.

"Ни один украинский или международный институт не может подтвердить или опровергнуть списки, размещенные в российских СМИ", - добавили в "Азове".

К тому же, уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона заявил информацию о списках погибших и раненых в Еленовке.

"Я запросил информацию. Я знаю, что у российской стороны есть списки, но мы их не получали", - сказал он.

Он добавил, что запросил информацию о погибших и раненых в МККК, но система работает таким образом, что данные о погибших предоставляются непосредственно родственникам.

Кроме того, по его словам, данные о погибших и раненых примерно совпадают с теми, что заявила Россия.

Что известно о теракте в Еленовке

29 июля оккупанты убили около 40 и ранили около 130 украинских пленных, чтобы скрыть издевательства над ними. В России же заявили, что якобы ВСУ с HIMARS нанесли удар по колонии в оккупированной Еленовке, где содержались пленные украинские военные, в том числе из состава полка "Азов". В Генштабе ВСУ завили, что Россия умышленно нанесла удар по колонии в населенном пункте Еленовка Донецкой области, где в тот момент содержались украинские пленные, что привело к многочисленным жертвам. Позже стало известно, что российские оккупанты заранее планировали обстрел колонии в Еленовке Донецкой области. Факт массового убийства украинцев в колонии, который был спланирован, подтвердил перехват разговора оккупантов.