В Украине идут дожди, но тепло до +25: прогноз погоды на сегодня

Фото: люди с зонтиками (РБК-Украина)

Сегодня в большинстве областей опять идут дожди

Погода в Украине 19 мая остается дождливой в большинстве областей, температура воздуха днем будет колебаться от +18 до +25. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В западных областях только в Закарпатской и Черновицкой будет солнечно, у всех остальных - дождь, днем +17+25, а ночью +6+10. Сильные дожди в северных областях, днем здесь +15+18, а ночью +5+7. Уже ближе к востоку осадков меньше, а в Луганской, Донецкой и Запорожской вообще сухо, там температура воздуха днем составит +15+18, а ночью +5+8. В центре страны сегодня дожди, днем будет +16+22, а ночью +5+8. На юге же будет переменная облачность и без осадков, температура воздуха днем составит +19+24, а ночью +9+13.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня прогнозируют сильные дожди. Днем температура воздуха составит +16+18, а ночью +7+9.

Напомним, вчера в Украине было объявлено штормовое предупреждение. Последние несколько недель его объявляют чуть ли не ежедневно.

Также сообщалось, что погода летом будет удивлять украинцев едва ли не каждый день. Если в самом начале лета придет жара, то дальше - резкий спад температуры.

Автор: Анастасия Рокитна