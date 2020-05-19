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В Україні йдуть дощі, але тепло до +25: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     19.05.2020 - 08:00
В Україні йдуть дощі, але тепло до +25: прогноз погоди на сьогодні
Фото: люди з парасольками (РБК-Україна)

Сьогодні у більшості областей знову йдуть дощі

Погода в Україні 19 травня лишається дощовою у більшості областей, температура повітря вдень коливатиметься від +18 до +25. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У західних областях тільки у Закарпатській та Чернівецькій буде сонячно, у всіх інших - дощ, вдень +17+25, а вночі +6+10. Сильні дощі в північних областях, вдень тут +15+18, а вночі +5+7. Вже ближче до сходу опадів менше, а в Луганській, Донецькій та Запорізькій взагалі сухо, там температура повітря вдень складе +15+18, а вночі +5+8. У центрі країни сьогодні дощі, вдень буде +16+22, а вночі +5+8. На півдні ж буде мінлива хмарність і без опадів, температура повітря вдень складе +19+24, а вночі +9+13.

В Україні йдуть дощі, але тепло до +25: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні прогнозують сильні дощі. Вдень температура повітря складе +16+18, а вночі +7+9.

В Україні йдуть дощі, але тепло до +25: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, вчора в Україні було оголошено штормове попередження. Останні декілька тижднів його оголошують чи не щодня.

Також повідомлялось, що погода влітку буде дивувати українців ледь не кожен день. Якщо на самому початку літа прийде спека, то далі - різкий спад температури.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Погодапрогноздожди
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