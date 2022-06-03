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В Украине идет "война на истощение", она закончится за столом переговоров, - Столтенберг

Фото: Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Война в Украине закончится за столом переговоров. Однако следует готовиться к длительной "войне на истощение".

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с президентом США Джо Байденом.

Он отметил, что Украина по-прежнему нуждается в поддержке альянса.

"Войны по своей природе непредсказуемы, и поэтому мы просто должны быть готовы к долгосрочной перспективе. Это превратилось в "войну на истощение", в которой украинцы платят высокую цену, но Россия несет большие потери", - заявил Столтенберг.

Он отметил, что темы переговоров тесно связаны с ситуацией на фронте.

"Мы должны поддержать их, помочь им, чтобы они могли достичь наилучшего разрешения этого конфликта", - отметил глава альянса.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что за 13 недель войны Россия допустила серьезные стратегические просчеты, а глава Кремля Владимир Путин не смог осуществить свой замысел о быстром захвате.

До этого генсек НАТО посоветовал членам альянса не торговать безопасностью ради экономических выгод.

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НАТО