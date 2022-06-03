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В Україні йде "війна на виснаження" , вона закінчиться за столом переговорів, - Столтенберг

Фото: Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Війна в Україні закінчиться за столом переговорів. Однак слід готуватися до тривалої "війни на виснаження".

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг після зустрічі з президентом США Джо Байденом.

Він зазначив, що Україна як і раніше потребує підтримки альянсу.

"Війни за своєю природою непередбачувані, і тому ми просто повинні бути готові до довгострокової перспективи. Це перетворилося на "війну на виснаження", в якій українці платять високу ціну, але Росія зазнає великих втрат", - заявив Столтенберг.

Він зазначив, що теми переговорів тісно пов'язані з ситуацією на фронті.

"Ми маємо підтримати їх, допомогти їм, щоб вони могли досягти найкращого вирішення цього конфлікту", - зазначив глава альянсу.

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявив, що за 13 тижнів війни Росія допустила серйозні стратегічні прорахунки, а глава Кремля Володимир Путін не зміг здійснити свій задум про швидке захоплення.

До цього генсек НАТО порадив членам альянсу не торгувати безпекою заради економічних вигод.

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