Украине хватит собственного газа для населения, - Шмыгаль

В настоящее время в хранилищах Украины хранится 9 млрд кубометров газа. Между тем, правительство понимает уровень добычи и перспективы его дальнейшего наращивания.

"Сейчас он упал из-за ведения военных действий в восточных областях и на юге, но незначительно - на 3,7% по месяцу. В принципе нам достаточно своей добычи, чтобы обеспечить потребности населения", – добавил Шмыгаль.

По словам премьера, потребление газа в промышленности уменьшилось в результате падения экономики и остановки работы крупных химических и сталелитейных предприятий, в связи с чем Украине будет достаточно возможности касаемо закачки трубопроводами из Европы.

"Кроме того, мы понимаем, что с началом бурного развития экономики нам нужно будет больше, поэтому сегодня работаем с нашими европейскими партнерами, чтобы в разы увеличить способность получения газа из Европы, из LNG-терминалов, из Турции. Сейчас не буду раскрывать детали", - заметил премьер.

В то же время, премьер отказался прогнозировать цены на газ для потребителя после сентября, однако отметил, что правительство будет делать все возможное, чтобы платежи были относительно комфортными для украинцев.

"Давайте посмотрим, как мы пройдем этот период (до сентября, - ред.), а дальше будем смотреть на модель, чтобы это был, во-первых, рынок. Потому что в Европе рынок, а мы идем в Европу. С другой стороны, будем смотреть, чтобы коммунальные платежи были относительно комфортными для людей", - отметил Шмыгаль.