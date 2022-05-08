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Обяжут делиться. ЕС готовит план на случай остановки поставок газа из России, - El Pais

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Брюссель, Воскресенье 08 мая 2022 09:36
Обяжут делиться. ЕС готовит план на случай остановки поставок газа из России, - El Pais Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Европейская комиссия готовит план энергосбережения на случай резкого прекращения поставок газа из Российской Федерации. Его могут одобрить уже 18 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

По данным издания, в случае прекращения поставок газа из России чрезвычайные меры затронут всех стран-участниц ЕС. В частности, страны с другими источниками поставок, такие как Испания, должны будут делиться газом с партнерам в Евросоюзе, пострадавшими от действий РФ.

Кроме того, Брюссель потребует, что чтобы нормирование энергии в промышленном секторе применялось таким образом, чтобы компании в стране с полным предложением не имели конкурентного преимущества перед компаниями в странах, пострадавших от прекращения поставок российского газа.

Отметим, от прекращения поставок российского газа в Европе также пострадает Украина, по газотранспортной системе которой прокачивается около 40 млрд кубометров газа в год. Доходы от транзита оцениваются в порядка 3 млрд долларов.

Напомним, в апреле российский "Газпром" в одностороннем порядке прекратил поставки природного газа в Польшу и Болгарию.

Позже у Путина пригрозили поступить аналогично с другими европейскими странами.

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