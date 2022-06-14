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Украине не хватает складов для хранения зерновых: в ЕС предложили выход

Новина українською →
Украина, Вторник 14 июня 2022 19:00
Украине не хватает складов для хранения зерновых: в ЕС предложили выход Фото: зерно (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Страны ЕС могут предоставить Украине временные хранилища для хранения зерновых, заготовленных на экспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Министерства аграрной политики по результатам выступления замминистра Маркияна Дмитрасевича на заседании совета ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства.

"При нынешних низких темпах экспорта Украина может получить дефицит хранилищ для урожая на уровне 10-15 млн тонн. До войны общая емкость хранения составляла 75 млн тонн зерна", - рассказал он.

По словам замминистра, на сегодняшний день хранилищ осталось только на 60 млн тонн - остальные потеряны в результате разрушений и временной оккупации.

"Поэтому у нас есть настоятельная потребность в обустройстве временных зерновых хранилищ - модульных конструкций и полиэтиленовых пакетов", - объяснил сложившуюся ситуацию Дмитрасевич.

Как сообщалось ранее, с начала вторжения в Украину, Россия блокирует порты и не позволяет вывоз зерна. Если Украине не удастся разблокировать экспорт зерна в ближайшее время, то мощностей для хранения нового урожая может не хватить. Часть продукции может быть утрачена.

Отсутствие экспорта украинского зерна создает угрозу мирового продовольственного кризиса. По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, в настоящее время Украина не может вывезти около 90 млн тонн аграрной продукции.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Минагрополитики рассматривает возможность организации мобильных хранилищ, что позволит Украине увеличить объемы для хранения на 10-15 млн тонн.

Напомним, Украина в этом году из-за войны потеряет четверть уборочных площадей зерновых. Урожай сократится примерно на треть - до 55 млн тонн.

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