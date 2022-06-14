Украине не хватает складов для хранения зерновых: в ЕС предложили выход

Страны ЕС могут предоставить Украине временные хранилища для хранения зерновых, заготовленных на экспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Министерства аграрной политики по результатам выступления замминистра Маркияна Дмитрасевича на заседании совета ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства.