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В Україні хочуть заборонити антисемітизм. Раді рекомендують схвалити закон

Новость на русском → Україна, Середа 05 травня 2021 15:49
В Україні хочуть заборонити антисемітизм. Раді рекомендують схвалити закон Фото: Раді рекомендують заборонити антисемітизм в Україні (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують заборонити антисемітизм в Україні. Відповідний законопроект №5109 рекомендують ухвалити за основу.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"Члени комітету рекомендували Верховній раді за наслідками розгляду у першому читанні прийняти за основу", - сказано у повідомленні.

Суть закону

Антисемітизмом в Україні визнається певне ставлення до осіб єврейського походження, яке виражається в ненависті щодо них.

Проявами антисемітизму пропонують визначити:

  • заперечення у праві самоідентифікації осіб єврейського походження;
  • заклик, приховування або виправдання вбивства чи заподіяння шкоди особам єврейського походження, в тому числі через радикально-ідеологічні переконання або екстремістські релігійні погляди;
  • висловлення неправдивих відомостей, стереотипних, ненависницьких та таких, що озлоблюють, заяв про осіб єврейського походження;
  • публічні висловлювання, пов'язані із засудженням осіб єврейського походження як колективно відповідальних за реальні чи уявні правопорушення, скоєні однією особою або групою осіб незалежно від етнічного походження чи віросповідання;
  • заперечення факту переслідування і масового знищення євреїв під час Другої світової війни (Голокост).

Також серед проявів - виготовлення, розповсюдження будь-яких матеріалів, що містять антисемітські висловлювання й публічне використання матеріалів, символів та зображень антисемітського змісту; умисне пошкодження або зруйнування будівель, інших споруд, що належать особам єврейського походження, єврейським громадам та громадським єврейським організаціям, а також релігійних або культових споруд (будинків) з мотивів антисемітизму.

Винні особи будуть нести цивільну-правову та кримінальну відповідальність.

"Особа має право на відшкодування матеріальної шкоди та моральної шкоди, завданих їй унаслідок антисемітизму, його проявів у порядку, визначеному законодавством України", - сказано у проекті закону.

Нагадаємо, раніше комітет Верховної ради з питань свободи слова підтримав проект закону №5109.

В інтерв'ю РБК-Україна влітку 2020 року посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон заявив, що за міжнародним визначенням, в Україні є підйом антисемітизму.

Так, президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні дуже низький рівень антисемітизму.

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