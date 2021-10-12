В Украине хотят ввести почетное звание "Отец-герой"

Указано, что проект №6162 от 11 октября получен Верховной радой и передан на рассмотрение руководству.

Однако, по состоянию на сегодня, текст сам законопроекта не был обнародован.

Известно, что одними из инициаторов являются глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Кроме того, предложение поддерживают глава профильного комитета Рады с данного законопроекта Андрей Клочко, глава комитета Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и, соответственно - еще 40 нардепов.