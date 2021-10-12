В Україні хочуть ввести почесне звання "Батько-герой"

Зазначено, що проєкт №6162 від 11 жовтня одержано Верховною радою та передано на розгляд керівництву.

Однак, станом на сьогодні, текст сам законопроекту не був оприлюднений.

Відомо, що одними з ініціаторів є голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Крім того, пропозицію підтримують голова профільного комітету Ради з даного законопроекту Андрій Клочко, голова комітету Ради з прав людини Дмитро Лубинець та, відповідно - ще 40 нардепів.