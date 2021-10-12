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В Україні хочуть ввести почесне звання "Батько-герой"

Автор: Марія Кучерявець

У Верховній раді зареєстрований законопроект, яким пропонується ввести в Україні почесне звання "Батько-герой". Його ініціаторами стали 43 народних депутати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний веб-портал Ради.

Зазначено, що проєкт №6162 від 11 жовтня одержано Верховною радою та передано на розгляд керівництву.

Однак, станом на сьогодні, текст сам законопроекту не був оприлюднений.

Відомо, що одними з ініціаторів є голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Крім того, пропозицію підтримують голова профільного комітету Ради з даного законопроекту Андрій Клочко, голова комітету Ради з прав людини Дмитро Лубинець та, відповідно - ще 40 нардепів.

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