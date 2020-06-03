В Кабмине предлагают реструктуризацию долгов за ЖК-услуги

Фото: платежки за ЖК-услуги (Виталий Носач/РБК-Украина)

Речь идет о задолженности, возникшей по состоянию на 1 мая 2020 года

В Министерстве развития общин и территорий Украины предлагают реструктурировать задолженность потребителей жилищно-коммунальных услуг. Речь идет о задолженности, возникшей состоянию на 1 мая этого года.

Об этом сообщает правительственный портал.

Указано, что Минрегион подготовил законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины о совершенствовании порядка погашения задолженности потребителей по оплате за жилищно-коммунальные услуги".

Подчеркивается, что документ подготовили, чтобы реструктурировать задолженность потребителей сроком на 60 месяцев равными частями.

Ранее в Госстате сообщали, что по состоянию на 30 апреля задолженность населения за поставку и распределение природного газа составила 25,6 млрд грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды - 20,5 млрд грн, за поставку и распределение электрической энергии - 5,9 млрд грн. При этом долги за централизованное водоснабжение и водоотвод составляют 5,3 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 4,9 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1 млрд грн.

Напомним, начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в апреле 2020 года составили 11,4 млрд грн, а украинцы заплатили почти на 26% больше - 14,3 млрд грн.

Как писало РБК-Украина, почти половина украинцев (46%) утверждают, что их расходы на оплату услуг ЖКХ в январе 2020 года выросли по сравнению с январем 2019 года.

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Автор: Юлия Струк