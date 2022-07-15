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В Украине хотят ввести единую систему безопасности: что это даст и как она будет работать

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Украина, Пятница 15 июля 2022 21:57
В Украине хотят ввести единую систему безопасности: что это даст и как она будет работать Фото: единую систему безопасности хотят ввести в Украине (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Украина планирует ввести единую систему безопасности для обеспечения скорейшего раскрытия преступлений и создания безопасной среды для граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины.

Президент Владимир Зеленский встретился с министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским, который вернулся из Винницы.

Президент и министр внутренних дел обсудили вопросы безопасности, в частности введение номера 112 как единой системы помощи гражданам. Также - внедрение системы биометрической идентификации и верификации по отпечаткам пальцев и распознание лиц, что должно обеспечить скорейшее раскрытие преступлений и создание безопасной среды для граждан.

Напомним, Украина подписала меморандум со спасательными службами Польши, Эстонии, Литвы и Латвии подписали меморандум о взаимопонимании.

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Министерство внутренних дел Украины
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