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В Україні хочуть запровадити єдину безпекову систему: що це дасть та як вона працюватиме

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Україна, П'ятниця 15 липня 2022 21:57
В Україні хочуть запровадити єдину безпекову систему: що це дасть та як вона працюватиме Фото: єдину безпекову систему хочуть запровадити в Україні (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Україна планує запровадити єдину безпекову систему для забезпечення якнайшвидшого розкриття злочинів та створення безпечного середовища для громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.

Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром внутрішніх справ України Денисом Монастирським, який повернувся з Вінниці.

Президент і міністр внутрішніх справ обговорили безпекові питання, зокрема запровадження номера 112 як єдиної системи допомоги громадянам. Також - впровадження системи біометричної ідентифікації та верифікації за відбитками пальців і розпізнання облич, що має забезпечити якнайшвидше розкриття злочинів та створення безпечного середовища для громадян.

Нагадаємо, Україна підписала меморандум з рятувальними службами Польщі, Естонії, Литви та Латвії підписали меморандум про взаєморозуміння.

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Міністерство внутрішніх справ України
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