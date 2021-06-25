В Украине хотят восстановить статус генпроектировщика ядерной установки

В Украине могут восстановить статус генерального проектировщика ядерной установки. Кабинет министров внес в Верховную раду соответствующий законопроект №5704.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

В пояснительной записке к проекту подчеркивается, что в последние годы сложилась чрезвычайно негативная ситуация в сфере обеспечения инженерной и проектно-конструкторской поддержки функционирования ядерной энергетической отрасли Украины.

"Прежде всего это связано с ликвидацией в законодательной базе Украины статуса генерального проектировщика объекта ядерно-энергетического комплекса и, как следствие, функций и ответственности, которые возлагались на соответствующие организации", - сказано в ней.

Закон предлагает восстановить этот статус. В проекте прописано, что генпроектировщик выполняет комплексное проектирование сооружений, объектов и систем ядерной установки, уранового объекта и объекта, предназначенного для обращения с радиоактивными отходами.

Также он обеспечивает авторский надзор при строительстве объекта ядерной установки и инженерную поддержку на всех этапах жизненного цикла объекта.

Генпроектировщика определяет лицензиат/эксплуатирующая организация в соответствии с законодательством. Его права и обязанности должны быть прописаны в договоре между лицензиатом/эксплуатирующей организацией и генпроектировщиком. Последний несет ответственность перед лицензиатом/эксплуатирующей организацией за соответствие проекта в целом требованиям законодательства, нормам, правилам и стандартам Украины.

Он должен соответствовать требованиям, определенным законодательством об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности, а также дополнительным требованиям, связанным со спецификой деятельности. Закон определяет перечень таких требований.