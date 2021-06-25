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В Україні хочуть відновити статус генпроектувальника ядерної установки

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Україна, П'ятниця 25 червня 2021 17:36
В Україні хочуть відновити статус генпроектувальника ядерної установки Фото: Раді пропонують відновити статус генпроектувальника ядерної установки (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні можуть відновити статус генерального проектувальника ядерної установки. Кабінет міністрів вніс до Верховної ради відповідний законопроект №5704.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

У пояснювальній записці до проекту підкреслюється, що протягом останніх років склалася надзвичайно негативна ситуація у сфері забезпечення інженерної та проектно-конструкторської підтримки функціонування ядерної енергетичної галузі України.

"Насамперед це пов’язано з ліквідацією в законодавчій базі України статусу генерального проектувальника об’єкта ядерно-енергетичного комплексу та, як наслідок, функцій і відповідальності, які покладалися на відповідні організації", - сказано у ній.

Закон пропонує відновити цей статус. У проекті прописано, що генпроектувальник виконує комплексне проектування споруд, об’єктів та систем ядерної установки, уранового об’єкта та об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами.

Також він забезпечує авторський нагляд під час будівництва об’єкта ядерної установки та інженерну підтримку на всіх етапах життєвого циклу об’єкта.

Генпроектувальника визначає ліцензіат/експлуатуюча організація відповідно до законодавства. Його права та обов’язки мають бути прописані у договорі між ліцензіатом/експлуатуючою організацією та генпроектувальником. Останній несе відповідальність перед ліцензіатом/експлуатуючою організацією за відповідність проекту в цілому вимогам законодавства, нормам, правилам та стандартам України.

Він повинен відповідати вимогам, визначеним законодавством про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку, а також додатковим вимогам, пов’язаним із специфікою діяльності. Закон визначає перелік таких вимог.

Нагадаємо, наприкінці квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна рішуче налаштована розвивати свою атомну енергетику.

Як писало РБК-Україна, нещодавно Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про нейтралізацію загроз у атомній енергетиці. Президент дав Кабміну низку доручень.

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