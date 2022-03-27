В Украине хотят увеличить налоги для компаний, которые получают доход на территории России

В Верховной Раде предлагают увеличить налоги для компаний, получающих доход на территории России. Налоги будут собираться с коэффициентом 1,5.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева .

Как отметил Гетманцев, было проведено совместное совещание с Минфином и Государственной налоговой службой по законопроекту о дополнительном налогообложении в Украине компаний, получающих доход с территории страны - агрессора.

"Согласовали концепт законопроекта, согласно которому к таким компаниям будут применяться ставки прямых налогов (на доход и имущество) с коэффициентом 1,5", - отметил депутат.

По его словам,"компании ожидают и некоторые другие налоговые стимулы по прекращению финансирования налогами государства, которое уничтожает ту страну, от которой они по меньшей мере получают доход".

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал бойкотировать французскую сеть супермаркетов "Ашан", которая остается работать на территории России.