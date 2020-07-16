В Украине хотят установить требования к качеству донорской крови. Народные депутаты поддержали за основу соответствующий законопроект №3648.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовали 293 парламентария.

Акт предлагает признать утратившим силу закон "О донорстве крови и ее компонентов", а вместо этого принять новый закон о безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови.

Проект предлагает создать в Украине Компетентный орган на выполнение одного из ключевых требований Директив ЕС. На него планируют возложить функции по лицензированию деятельности субъектов системы крови, контролю за их деятельностью в части соблюдения требований по качеству донорской крови и ее компонентов. Также этот орган должен обеспечить сбор и обработку информации, касающейся серьезных неблагоприятных случаев или реакций, связанных с операциями с донорской кровью и ее компонентами.

Закон предусматривает имплементацию принципа бесплатного добровольного донорства как фундаментальной основы эффективной деятельности национальной системы крови.

Также планируется пересмотреть систему льгот для доноров, осуществляющих донацию на безвозмездной основе. А именно предлагается отойти от выплаты донорам денежной компенсации или ее эквивалентов и построить систему крови на основе мотивации доноров к добровольным бесплатным донациям.

Подчеркнем, в законе прописано создание Национального реестра доноров крови или компонентов крови, а также лиц, которые не могут быть донорами, и его интеграция в общую электронную систему медицинского пространства в Украине eHealth.

Напомним, в Украине с 5 июля разрешили ввоз для военнослужащих вакцины без регистрации и запретили вывоз донорской крови: в силу вступил соответствующий закон.

Как писало РБК-Украина, Рада 2 июня одобрила соответствующий проект закона №2429 во втором чтении, за него проголосовали 332 нардепа.