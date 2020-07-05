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В Украине запретили вывоз донорской крови

Новости » Политика     05.07.2020 - 08:17
В Украине запретили вывоз донорской крови
Фото: медики (УНИАН)

В воскресенье вступил в силу соответствующий закон

В Украине с воскресенья, 5 июля, разрешили ввоз для военнослужащих вакцины без регистрации и запретили вывоз донорской крови. Сегодня вступил в силу соответствующий закон.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Вчера документ был обнародован в издании "Голос Украины" и вступил в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Закон упростил действующую процедуру регистрации лекарств, которая предусматривает, что их можно зарегистрировать только после исчерпания срока патентной защиты оригинального препарата.

Документ предусматривает:

  • разрешение ввоза вакцины для военнослужащих и гражданского персонала украинских миротворческих миссий за границей без регистрации;
  • упрощение ввоза в Украину наркотических и психотропных лекарственных средств, в которых нуждаются тяжелобольные;
  • запрет вывоза стратегического ресурса - донорской крови и ее компонентов.

Подчеркнем, вывоз разрешается в случае, когда правительство принимает решение о предоставлении гуманитарной помощи другим странам, или если наши медучреждения полностью обеспечены плазмой и донорской кровью.

Напомним, Рада 2 июня одобрила соответствующий проект закона №2429 во втором чтении, за него проголосовали 332 нардепа.

Как писало РБК-Украина, данный закон нардепы приняли за основу еще в конце 2019 года, тогда его поддержали 259 депутатов.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины донорствоЗакон
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