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В Україні хочуть посилити захист безробітних та роботодавців на час карантину

Україна, Понеділок 13 липня 2020 17:52
В Україні хочуть посилити захист безробітних та роботодавців на час карантину
Фото: карантин в Україні (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлия Струк

Відповідний законопроект Рада схвалила за основу

В Україні хочуть посилити захист безробітних, робітників та роботодавців на час карантину. Верховна рада схвалила відповідний законопроект №3486 за основу.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Документ підтримали 319 нардепів.

​​Закон пропонує надавати допомогу із часткового безробіття всім підприємствам, зокрема і великим.

При цьому прописані терміни, у які роботодавці повідомляють центр зайнятості про заплановане масове вивільнення працівників - не пізніше ніж за два місяці до вивільнення та не пізніше ніж за 30 календарних днів до вивільнення у випадку звільнення держслужбовців. Також конкретизуються підстави для отримання підприємствами допомоги з часткового безробіття через зупинку виробництва.

Відповідно до проекту, особам, звільненим із військової служби після участі у проведенні АТО/ООС без умови встановлення інвалідності, надаватимуть ваучери.

Крім того, головам сімейних фермерських господарств планують дозволити сплачувати ЄСВ за себе та за членів сімейного фермерського господарства.

Відповідно до закону, Фонд соцзахисту інвалідів зможе використовувати кошти, які надійшли до державного бюджету від сплати санкцій і пені, для надання роботодавцям компенсацій. Компенсації витрат (ЄСВ, на оплату праці, на перепідготовку та підвищення кваліфікації таких осіб) заохочуватимуть роботодавців працевлаштовувати осіб з інвалідністю з-поміж зареєстрованих безробітних за скеруванням центрів зайнятості.

Нагадаємо, у Мінекономрозвитку попередили, що наслідком отримання доходу офіційно зареєстрованими безробітними може стати кримінальна відповідальність.

Як писало РБК-Україна, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття з 1 березня 2020 року підвищив мінімальний розмір допомоги по безробіттю до 650 гривень.

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