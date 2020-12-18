В Украине хотят упростить выплату пенсий и денежной помощи

Правительство намерено изменить существующий децентрализованный процесс финансирования выплаты пенсий и денежной помощи. Вместо этого разрабатывают новую модель централизованных выплат, в которой не будут участвовать территориальные управления.

Об этом сообщают в Министерстве социальной политики.

"Предусмотрен постепенный, начиная с Пенсионного фонда Украины (ПФУ), переход к централизованному финансированию выплат пенсий и денежной помощи. Это даст возможность ускорить движение средств и их зачисление на счета пенсионеров и получателей непосредственно фондом (без их прохождения через территориальные управления)", - пояснили в министерстве.

Пенсионный фонд в этом году активно занимался цифровизацией процессов.

"Создана и внедрена централизованная подсистема назначения и выплаты пенсий, а обслуживания граждан в органах Фонда осуществляется независимо от места их регистрации", - сказал заместитель председателя правления Пенсионного фонда Александр Малецкий во время заседание правления ПФУ 17 декабря.

ПФУ начал оцифровку бумажных пенсионных дел: из более 10 млн бумажных досье уже переведено в электронный формат более 1,4 млн дел.

Кроме того, создан сервис по автоматическому назначению пенсии по возрасту без дополнительного обращения и личного посещения органов фонда.

Изменение процесса финансирования выплаты пенсий – продолжение цепочки новшеств в социальной политике.

Пока же в Минсоцполитике функцию по доставке пенсий и выплат традиционно возлагают на "Укрпошту" - соответствующий порядок утвердили 17 декабря.

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