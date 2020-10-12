В Украине могут упростить лицензирование производства крафтового алкоголя

В правительстве Украины подготовили законопроект, который упрощает процедуры получения разрешительных документов для производителей крафтовых спиртных напитков. Документ уже опубликован для общественного обсуждения.
Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Сообщается, что законопроект призван создать условия для развития рынка спиртных напитков и дистиллятов сельскохозяйственного происхождения, а также для стимулирования развития малого предпринимательства в этой сфере.
Предлагается:
Отметим, на сегодня условия и стоимость получения лицензий одинаковы как для крупных компаний, так и для небольших производителей, что сдерживает развитие малого и среднего бизнеса.
Напомним, ранее сообщалось, что Фонд государственного имущества начал продажу государственных спиртзаводов.