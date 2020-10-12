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В Украине могут упростить лицензирование производства крафтового алкоголя

Автор: РБК-Украина

В правительстве Украины подготовили законопроект, который упрощает процедуры получения разрешительных документов для производителей крафтовых спиртных напитков. Документ уже опубликован для общественного обсуждения.

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Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Сообщается, что законопроект призван создать условия для развития рынка спиртных напитков и дистиллятов сельскохозяйственного происхождения, а также для стимулирования развития малого предпринимательства в этой сфере.

Предлагается:

  • отнести к малым производителям тех, кто производит дистилляты из своего сырья, и объем реализации готовых напитков которых не превышает 10 тысяч декалитров в год;
  • установить требования к материально-технической базе малых производителей дистиллятов и контроля за их соблюдением;
  • предоставить право субъектам с лицензиями на производство дистиллятов на оптовую торговлю без отдельной лицензии;
  • предусмотреть ответственность за превышение предельного объема реализации спиртных напитков.

Отметим, на сегодня условия и стоимость получения лицензий одинаковы как для крупных компаний, так и для небольших производителей, что сдерживает развитие малого и среднего бизнеса.

Напомним, ранее сообщалось, что Фонд государственного имущества начал продажу государственных спиртзаводов.

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