В Україні можуть спростити ліцензування виробництва крафтового алкоголю

В уряді України підготували законопроект, який спрощує процедури отримання дозвільних документів для виробників крафтових спиртних напоїв. Документ вже опубліковано для громадського обговорення.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.
Повідомляється, що законопроект покликаний створити умови для розвитку ринку спиртних напоїв і дистилятів сільськогосподарського походження, а також для стимулювання розвитку малого підприємництва в цій сфері.
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Зазначимо, на сьогодні умови і вартість одержання ліцензій однакові як для великих компаній, так і для невеликих виробників, що стримує розвиток малого та середнього бізнесу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фонд державного майна розпочав продаж державних спиртозаводів.