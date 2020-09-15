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Фонд госимущества начал продажу государственных спиртзаводов

Киев, Вторник 15 сентября 2020 15:26
Фонд госимущества начал продажу государственных спиртзаводов
Фото: Дмитрий Сенниченко (facebook.com/dmitry.sennychenko)
Автор: Александр Белоус

Первым продадут Немировский спиртзавод

Фонд госимущества 15 сентября объявляет о проведении приватизационного аукциона по ГП "Немировский спиртовой завод". Начинается масштабная приватизация госпредприятий спиртовой отрасли.

Об этом написал председатель ФГИ Дмитрий Сенниченко на своей странице в Facebook.

"Государственная монополия на производство спирта - больше не украинская реальность", - подчеркнул он.

Сенниченко сообщил, что ранее была начата подготовка к приватизации ГП "Укрспирт" - 41 завода, входящих в его состав, предприятия концерна "Укрспирт" - на очереди.

"На первом этапе Фонд госимущества получил 12 объектов, состоящих из отдельного имущества спиртзаводов ГП "Укрспирт", так называемых МПД - мест осуществления деятельности. Немировский МПД - один из них", - сообщил глава ФГИ.

Напомним, в августе 2020 года Кабинет министров одобрил "Программу реформирования и развития спиртовой отрасли на период до 2024 года". В течение этого срока государственные спиртзаводы планируется выставить на продажу.

Отметим, по данным опроса КМИС, поручение президента Украины Владимира Зеленского начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации той или иной степени одобряют 37% украинцев.

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