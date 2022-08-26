В Украине хотят убрать рекламные щиты вдоль дорог: что предлагает Кабмин

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, рекламоносители, размещаемые в полосе отвода дорог не относятся к составляющим автомобильных дорог общего пользования. Их размещение в пределах полосы отвода дорог, особенно на основных подъездах к значительным городам и областным центрам, приводит к информационной перегрузке дорожной обстановки, дополнительной фиксации взгляда водителя и увеличению времени его реакции во время управления автомобилем.

"Наружная реклама, независимо от желания водителя, отвлекает на несколько секунд его внимание от дорожной обстановки и технических средств организации дорожного движения, что может стать причиной дорожно-транспортного происшествия", - говорится в документе

Кроме того, рекламоносители, размещенные на обочинах дорог создают препятствия дорожным механизмам, особенно в зимний период, что в свою очередь не обеспечивает надлежащее содержание проезжей части и обочин автомобильных дорог.

Проектом закона также предлагается урегулировать вопрос платы за использование полосы отвода автомобильных дорог общего пользования субъектами хозяйствования для устройства заезда/отъезда, переходно-скоростных полос к объекту дорожного сервиса или на пересечение полосы отвода автомобильных дорог общего пользования инженерными коммуникациями и сетями.