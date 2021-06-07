В Украине хотят способствовать развитию спорта ветеранов войны. Комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендует Верховной раде принять за основу соответствующий законопроект №5526.
Проект предлагает на законодательном уровне определить понятие "спорт ветеранов войны" для привлечения ветеранов войны и членов их семей к занятиям определенным видом спорта.
Определяются полномочия центральных органов исполнительной власти, которые будут способствовать развитию спорта ветеранов войны и членов их семей, участию указанных лиц в международных и других спортивных мероприятиях.
Вместе с тем Главное научно-экспертное управление Аппарата ВР высказало ряд замечаний к законопроекту:
Члены комитета в свою очередь отметили, что законопроект заслуживает поддержки, поскольку его реализация в первую очередь будет способствовать социально-психологической реабилитации ветеранов войны. Указано, что все предложения и замечания могут быть наработаны при подготовке проекта ко второму чтению.
"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде по результатам рассмотрения проекта закона в первом чтении принять его за основу", - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине хотят усилить государственную поддержку ветеранов войны и членов семей погибших. Это предлагает соответствующий законопроект №4389. Документ предусматривает господдержку для защитников Украины на рынке труда, а также преимущества при трудоустройстве на государственную службу.
Как писало РБК-Украина, украинские ветераны могут вакцинироваться от коронавируса вне очереди при наличии неиспользованных доз вакцины.