В Украине хотят способствовать развитию спорта ветеранов войны

Проект предлагает на законодательном уровне определить понятие "спорт ветеранов войны" для привлечения ветеранов войны и членов их семей к занятиям определенным видом спорта.

Определяются полномочия центральных органов исполнительной власти, которые будут способствовать развитию спорта ветеранов войны и членов их семей, участию указанных лиц в международных и других спортивных мероприятиях.

Вместе с тем Главное научно-экспертное управление Аппарата ВР высказало ряд замечаний к законопроекту:

требует уточнения понятие "спорт ветеранов войны", поскольку оно является недостаточно определенным;

требует надлежащего терминологического согласования в проекте понятие "сборная команда Украины", поскольку действующая редакция ЗУ "О физической культуре и спорте" оперирует понятием «"национальные сборные команды".

Члены комитета в свою очередь отметили, что законопроект заслуживает поддержки, поскольку его реализация в первую очередь будет способствовать социально-психологической реабилитации ветеранов войны. Указано, что все предложения и замечания могут быть наработаны при подготовке проекта ко второму чтению.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде по результатам рассмотрения проекта закона в первом чтении принять его за основу", - говорится в сообщении.