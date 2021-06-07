В Україні хочуть сприяти розвитку спорту ветеранів війни. Комітет з питань молоді і спорту рекомендує Верховній раді прийняти за основу відповідний законопроект №5526.
Проект пропонує на законодавчому рівні визначити поняття "спорт ветеранів війни" задля залучення ветеранів війни та членів їх сімей до занять певним видом спорту.
Визначаються повноваження центральних органів виконавчої влади, що будуть сприяти розвитку спорту ветеранів війни та членів їхніх сімей, участі зазначених осіб у міжнародних та інших спортивних заходах.
Разом з тим Головне науково-експертне управління Апарату ВР висловило ряд зауважень до законопроекту:
Члени комітету своєю чергою зазначили, що законопроект заслуговує на підтримку, оскільки його реалізація у першу чергу сприятиме соціально-психологічній реабілітації ветеранів війни. Вказано, що всі пропозиції і зауваження можуть бути опрацьовані під час підготовки проекту до другого читання.
"Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді за результатами розгляду проекту закону у першому читанні прийняти його за основу", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні хочуть посилити державну підтримку ветеранів війни та членів сімей загиблих. Це пропонує відповідний законопроект №4389. Документ передбачає держпідтримку для захисників України на ринку праці, а також переваги під час працевлаштування на державну службу.
Як писало РБК-Україна, українські ветерани можуть вакцинуватися від коронавірусу поза чергою у разі наявності невикористаних доз вакцини.