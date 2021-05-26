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В Украине хотят смягчить карантин: что разрешат

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине планируют смягчить карантин. В частности, планируют снять ограничения по времени для заведений и пустить иностранцев.

Об этом во время заседания правительства сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

"Расширить возможности для проведения концертных массовых, культурных мероприятий, позволить работать различным типам средств размещения и снять временные ограничения для заведений общественного питания и самоизоляции граждан, а также разрешить пересечение границы иностранцам определенных стран", - сообщил Ткаченко.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что комитет Верховной рады планирует обратиться к премьер-министру Дениса Шмыгалю с просьбой пересмотреть карантинные мероприятия в "желтых" зонах. Речь идет о проведении культурно-массовых мероприятий и посещении кинотеатров.

Также во время заседания правительства премьер Денис Шмыгаль заявил, что ситуация с коронавирусом в Украине улучшается второй месяц подряд.

Отметим, по состоянию на 26 мая в Украине все регионы находятся в "желтой" зоне карантина, а Киев и еще пять областей частично соответствуют "зеленой" зоне.

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