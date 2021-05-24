Культурно-массовые мероприятия в "желтых" зонах: в Раде обратятся к Шмыгалю по пересмотру
Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики обратится к премьер-министру Дениса Шмыгалю с просьбой пересмотреть карантинные мероприятия в "желтых" зонах. Речь идет о проведении культурно-массовых мероприятий и посещении кинотеатров.
"Принято решение обратиться к премьер-министру Дениса Шмыгалю с просьбой пересмотреть проведение культурно-массовых мероприятий и посещение кинотеатров в условиях адаптивного карантина в пределах "желтых" зон", - указано в сообщении.
По состоянию на сейчас в "желтой" зоне карантина запрещается проведение массовых мероприятий с участием более чем 1 человек на 4 кв. м или 50% занятости зала, проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием получателей образования из более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей.
В комитете не уточнили детали просмотра этих карантинных ограничений.
Напомним, в Винницкой области все показатели по COVID-19 соответствуют "зеленой" зоне карантина. Также частично соответствуют "зеленой" зоне показатели еще в пяти регионах.
Как писало РБК-Украина, ранее Шмыгаль заявил, что часть областей Украины в ближайшее время могут перейти в "зеленую" зону карантина.