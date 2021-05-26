RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні хочуть пом'якшити карантин: що дозволять

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні планують пом'якшити карантин. Зокрема, планують зняти обмеження за часом для закладів і пустити іноземців.

Про це під час засідання уряду повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

"Розширити можливості для проведення концертних масових, культурних заходів, дозволити працювати різним типам засобів розміщення і зняти тимчасові обмеження для закладів громадського харчування та самоізоляції громадян, а також дозволити перетин кордону іноземцям певних країн", - повідомив Ткаченко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Комітет Верховної Ради планує звернутися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням переглянути карантинні заходи в "Жовтих" зонах. Йдеться про проведення культурно-масових заходів та відвідування кінотеатрів.

Також під час засідання уряду прем'єр Денис Шмигаль заявив, що ситуація з коронавірусом в Україні покращується другий місяць поспіль.

Зазначимо, станом на 26 травня в Україні всі регіони знаходяться в "жовтій" зоні карантину, а Київ і ще п'ять областей частково відповідають "зеленій" зоні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Олександр ТкаченкоКарантин