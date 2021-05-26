В Україні хочуть пом'якшити карантин: що дозволять

В Україні планують пом'якшити карантин . Зокрема, планують зняти обмеження за часом для закладів і пустити іноземців.

Про це під час засідання уряду повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Комітет Верховної Ради планує звернутися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням переглянути карантинні заходи в "Жовтих" зонах. Йдеться про проведення культурно-масових заходів та відвідування кінотеатрів.

"Розширити можливості для проведення концертних масових, культурних заходів, дозволити працювати різним типам засобів розміщення і зняти тимчасові обмеження для закладів громадського харчування та самоізоляції громадян, а також дозволити перетин кордону іноземцям певних країн", - повідомив Ткаченко.

Також під час засідання уряду прем'єр Денис Шмигаль заявив, що ситуація з коронавірусом в Україні покращується другий місяць поспіль.

Зазначимо, станом на 26 травня в Україні всі регіони знаходяться в "жовтій" зоні карантину, а Київ і ще п'ять областей частково відповідають "зеленій" зоні.