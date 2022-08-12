В Украине хотят сделать английский язык обязательным: для кого

Правительство Украины начало работу над законопроектом касаемо функционирования английского как языка международного общения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра культуры и информационной политики Ростислава Карандеева во время брифинга.
"Расширение сфер применения английского языка в Украине будет способствовать активизации процессов интеграции украинцев в европейское сообщество в рамках ожидаемого вступления Украины в ЕС, формированию субъектности государства в мировых глобализационных процессов, повышению уровня ее конкурентоспособности на глобальном рынке, а также росту ее инвестиционной и туристической привлекательности", - заявил заместитель министра.
К разработке законопроекта привлечены:
Также согласно законопроекту, английским должны будут владеть:
Также документ предусматривает и повышение стандартов образования по изучению английского языка всеми соискателями образования и внедрение дополнительных курсов для взрослых.
По словам Карандеев, после принятия законопроекта, реализация закона потребует длительного переходного периода.
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