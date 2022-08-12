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В Украине хотят сделать английский язык обязательным: для кого

Фото: в Украине разрабатывают законопроект о статусе английского языка (pixabay.com)
Автор: Сергей Пышкин

Правительство Украины начало работу над законопроектом касаемо функционирования английского как языка международного общения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра культуры и информационной политики Ростислава Карандеева во время брифинга.

"Расширение сфер применения английского языка в Украине будет способствовать активизации процессов интеграции украинцев в европейское сообщество в рамках ожидаемого вступления Украины в ЕС, формированию субъектности государства в мировых глобализационных процессов, повышению уровня ее конкурентоспособности на глобальном рынке, а также росту ее инвестиционной и туристической привлекательности", - заявил заместитель министра.

К разработке законопроекта привлечены:

  • Министерство культуры и информационной политики;
  • смежные институты;
  • Министерство цифровой трансформации;
  • Министерство образования и науки;
  • Министерство иностранных дел;
  • Министерство юстиции.

Также согласно законопроекту, английским должны будут владеть:

  • госслужащие, в частности, главы местных администраций;
  • офицеры, военные;
  • начальники среднего и высшего состава Национальной полиции;
  • научно-педагогические работники вузов.

Также документ предусматривает и повышение стандартов образования по изучению английского языка всеми соискателями образования и внедрение дополнительных курсов для взрослых.

По словам Карандеев, после принятия законопроекта, реализация закона потребует длительного переходного периода.

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