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В Україні хочуть зробити англійську мову обов'язковою: для кого

Фото: в Україні розробляють законопроєкт про статус англійської мови (pixabay.com)
Автор: Сергій Пишкін

Уряд України розпочав роботу над законопроєктом щодо функціонування англійської як мови міжнародного спілкування.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника міністра культури та інформаційної політики Ростислава Карандєєва під час брифінгу.

"Розширення сфер застосування англійської мови в Україні сприятиме активізації процесів інтеграції українців в європейську спільноту в межах очікуваного набуття членства України в ЄС, формуванню суб'єктності держави у світових глобалізаційних процесів, підвищенню рівня її конкурентоспроможності на глобальному ринку, а також зростанню її інвестиційної та туристичної привабливості", - заявив заступник міністра.

До розробки законопроєкту залучені:

  • Міністерство культури та інформаційної політики;
  • суміжні інституції;
  • Міністерство цифрової трансформації;
  • Міністерство освіти і науки;
  • Міністерство закордонних справ;
  • Міністерство юстиції.

Також відповідно до законопроєкту, англійською повинні будуть володіти:

  • держслужбовці, зокрема, голови місцевих адміністрацій;
  • офіцери, військові;
  • начальники середнього й вищого складу Національної поліції;
  • науково-педагогічні працівники вишів.

Також документ передбачає й підвищення стандартів освіти щодо вивчення англійської мови всіма здобувачами освіти й впровадження додаткових курсів для дорослих.

За словами Карандєєв, після прийняття законопроєкту, імплементація закону вимагатиме тривалого перехідного періоду.

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