В Україні хочуть зробити англійську мову обов'язковою: для кого

Уряд України розпочав роботу над законопроєктом щодо функціонування англійської як мови міжнародного спілкування.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника міністра культури та інформаційної політики Ростислава Карандєєва під час брифінгу.
"Розширення сфер застосування англійської мови в Україні сприятиме активізації процесів інтеграції українців в європейську спільноту в межах очікуваного набуття членства України в ЄС, формуванню суб'єктності держави у світових глобалізаційних процесів, підвищенню рівня її конкурентоспроможності на глобальному ринку, а також зростанню її інвестиційної та туристичної привабливості", - заявив заступник міністра.
До розробки законопроєкту залучені:
Також відповідно до законопроєкту, англійською повинні будуть володіти:
Також документ передбачає й підвищення стандартів освіти щодо вивчення англійської мови всіма здобувачами освіти й впровадження додаткових курсів для дорослих.
За словами Карандєєв, після прийняття законопроєкту, імплементація закону вимагатиме тривалого перехідного періоду.
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