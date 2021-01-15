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В Украине хотят проводить реабилитацию больных с "постковидным" синдромом

Киев, Пятница 15 января 2021 09:12
В Украине хотят проводить реабилитацию больных с "постковидным" синдромом
Фото: Ольга Голубовская (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине планируют проводить реабилитацию для пациентов с "постковидным" синдромом. Министерство здравоохранения уже начали формировать рабочую группу по подготовке к реабилитации.

Об этом в эфире телеканала Zik заявила ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская.

В рабочую группу войдут иммунологи, кардиологи, невропатологи, психиатры и другие специалисты. Они будут разрабатывать программы реабилитации в разных направлениях.

"Я очень рада, что министр Степанов нас послушал, и на сегодняшний день в Министерстве формируется рабочая группа по разработке направления реабилитации больных с так называемым постковидным синдромом", - сказала Голубовская.

Медик отметила, что в некоторых случаях люди, которые легко переболели коронавирусом, имеют более тяжелые последствия, чем тяжелые больные.

Напомним, ранее РБК-Украина в материале "На грани. Почему больные COVID-19 в Украине совершают суициды" писало, что у пациентов, которые проходили лечение в изоляции в больнице, ухудшалось психологическое состояние.

Также о необходимости поддержки психологического здоровья населения в COVID-протоколах сообщала Всемирная организация здравоохранения.

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