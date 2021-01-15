В Україні хочуть проводити реабілітацію хворих з "постковідним" синдромом

Фото: Ольга Голубовська (РБК-Україна)

В Україні планують проводити реабілітацію для пацієнтів з "постковідним" синдромом. Міністерство охорони здоров'я вже почали формувати робочу групу з підготовки до реабілітації.

Про це в ефірі телеканалу Zik заявила провідний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська.

В робочу групу увійдуть імунологи, кардіологи, невропатологи, психіатри та інші фахівці. Вони будуть розробляти програми реабілітації у різних напрямках.

"Я дуже рада, що міністр Степанов нас послухав, і на сьогодні в Міністерстві формується робоча група по розробці напрямки реабілітації хворих з так званим постковідним синдромом", - сказала Голубовська.

Медик зазначила, що в деяких випадках люди, які легко перехворіли на коронавірус, мають більш важкі наслідки, ніж важкі хворі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна в матеріалі "На межі. Чому хворі COVID-19 в Україні здійснюють суїциди" писало, що у пацієнтів, які проходили лікування в ізоляції в лікарні, погіршується психологічний стан.

Також про необхідність підтримки психологічного здоров'я населення в COVID протоколах повідомляла Всесвітня організація охорони здоров'я.