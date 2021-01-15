В Україні хочуть проводити реабілітацію хворих з "постковідним" синдромом

В Україні планують проводити реабілітацію для пацієнтів з "постковідним" синдромом. Міністерство охорони здоров'я вже почали формувати робочу групу з підготовки до реабілітації.
Про це в ефірі телеканалу Zik заявила провідний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська.
В робочу групу увійдуть імунологи, кардіологи, невропатологи, психіатри та інші фахівці. Вони будуть розробляти програми реабілітації у різних напрямках.
"Я дуже рада, що міністр Степанов нас послухав, і на сьогодні в Міністерстві формується робоча група по розробці напрямки реабілітації хворих з так званим постковідним синдромом", - сказала Голубовська.
Медик зазначила, що в деяких випадках люди, які легко перехворіли на коронавірус, мають більш важкі наслідки, ніж важкі хворі.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна в матеріалі "На межі. Чому хворі COVID-19 в Україні здійснюють суїциди" писало, що у пацієнтів, які проходили лікування в ізоляції в лікарні, погіршується психологічний стан.
Також про необхідність підтримки психологічного здоров'я населення в COVID протоколах повідомляла Всесвітня організація охорони здоров'я.