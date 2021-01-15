ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Україні хочуть проводити реабілітацію хворих з "постковідним" синдромом

Київ, П'ятниця 15 січня 2021 09:12
В Україні хочуть проводити реабілітацію хворих з "постковідним" синдромом
Фото: Ольга Голубовська (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні планують проводити реабілітацію для пацієнтів з "постковідним" синдромом. Міністерство охорони здоров'я вже почали формувати робочу групу з підготовки до реабілітації.

Про це в ефірі телеканалу Zik заявила провідний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська.

В робочу групу увійдуть імунологи, кардіологи, невропатологи, психіатри та інші фахівці. Вони будуть розробляти програми реабілітації у різних напрямках.

"Я дуже рада, що міністр Степанов нас послухав, і на сьогодні в Міністерстві формується робоча група по розробці напрямки реабілітації хворих з так званим постковідним синдромом", - сказала Голубовська.

Медик зазначила, що в деяких випадках люди, які легко перехворіли на коронавірус, мають більш важкі наслідки, ніж важкі хворі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна в матеріалі "На межі. Чому хворі COVID-19 в Україні здійснюють суїциди" писало, що у пацієнтів, які проходили лікування в ізоляції в лікарні, погіршується психологічний стан.

Також про необхідність підтримки психологічного здоров'я населення в COVID протоколах повідомляла Всесвітня організація охорони здоров'я.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Ольга ГолубовскаяКоронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся