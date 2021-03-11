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В Украине хотят противодействовать фиктивной волонтерской деятельности

Новина українською → Украина, Четверг 11 марта 2021 11:53
В Украине хотят противодействовать фиктивной волонтерской деятельности Фото: волонтер (freepik)
Автор: Юлия Струк

В Украине хотят противодействовать фиктивной волонтерской деятельности. Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует Верховной раде принять соответствующий законопроект №4521.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

"Комитет, рассмотрев вопрос о целесообразности включения в повестку дня сессии проекта закона... по поддержке волонтерской деятельности №4521, рекомендует Верховной раде включить его в повестку дня сессии и принять за основу", - говорится в сообщении.

Закон "О волонтерской деятельности" предлагают дополнить новым разделом, который будет определять особенности волонтерства с привлечением иностранцев и/или лиц без гражданства.

Указано, что фиктивная волонтерская деятельность может способствовать в получении иностранцами и лицами без гражданства вида на жительство на территории Украины без надлежащих для этого оснований.

Закон предлагает следующие меры предосторожности:

  • проверка указанных лиц на угрозу национальной безопасности Украины,
  • проверка фактического осуществления ими волонтерской деятельности и извлечение организаций/учреждений из Перечня в случае нарушения ими или лицами, которых они привлекают, установленных законом обязанностей.

При этом включение организаций в перечень будет занимать 20 дней со дня подачи заявления и включать проверку организации, документов через Службу безопасности Украины.

Согласно документу, волонтеры не могут предоставлять свою волонтерскую помощь индивидуально Вооруженным силам Украины, другим военным формированиям, правоохранительным органам, органам государственной власти во время действия особого периода, правовых режимов чрезвычайного или военного положения, проведения АТО/ООС.

Такая помощь может предоставляться только в сотрудничестве с соответствующими организациями и учреждениями на основе письменного договора об осуществлении волонтерской деятельности.

Напомним, в начале марта Верховная рада обязала иностранных граждан подавать биометрические данные при оформлении виз. Народные депутаты приняли за основу и в целом законопроект №3630.

Как писало РБК-Украина, ВР также рекомендуют изменить миграционное законодательство, усовершенствовав нормы законодательства Украины о пребывании иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины.

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