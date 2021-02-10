В Украине хотят отменить обязательные письма нарушителям ПДД

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в Украине могут отменить обязательные письма нарушителям ПДД в случае своевременной уплаты штрафа. В Верховной раде зарегистрирован соответствующий законопроект.

"Это позволит сократить расходы из государственного бюджета и, в случае принятия проекта закона, письмо будет получать только то лицо, которое не оплатило свой штраф в течение 15 дней", - отметил Геращенко.

Кроме того, в ближайшее время в ВР зарегистрируют законопроект о привлечении представителей дипломатического корпуса к административной ответственности, если они будут нарушать Правила дорожного движения в Украине.